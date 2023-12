Pewnemu rolnikowi coś zjadało kury. W końcu się wkurzył i zastawił pułapkę na intruza. W pułapkę wpadł lis. Rolnik pyta:

-Lisku, czy to ty zjadasz moje kury?

-Nie, to nie ja. - odpowiedział lisek.

A tak naprawdę to był on. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )