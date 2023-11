Obywatel przychodzi z projektem a 80% procent posłów wychodzi. Także to tyle w kwestii "dbania o polaków". Każdy z nich przed wyborami zgrywa zatroskanego o sprawy obywateli, a kiedy obywatele przychodzą do Sejmu ze swoimi problemami to nagle posłowie (prawie wszyscy) mają to gdzieś.