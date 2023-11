Na pewno nie chodziło o wygrzanie pupy, wycieczkę, foteczki, lansik i wypoczynek. Na pewno. To wszystko w trosce o klimat.



Lepiej by zajęły się płonącymi wysypiskami w Polsce, spuszczaniem zanieczyszczeń do rzek czy importem śmieci z Niemiec. Tylko robiąc raban by naraziły się konkretnym interesom. Pewnie by ryzykowały odwety legalne albo i nielegalne. A tam każdy je oleje, bo nic nie znaczą, więc nic nie ryzykują a profity konkretne.