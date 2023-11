Jeśli usunąć z przepisów określenia kobieta i mężczyzna, to wydaje mi się, że w końcu mielibyśmy równość płci wobec prawa. Mężczyźni przestaliby być wreszcie dyskryminowani w świetle prawa. Zostałaby tylko dyskryminacja w praktyce, mająca miejsce względem obu płci. Ale i tak byłby to już krok do przodu.