„Skandal polega na tym, że władze państwa polskiego odpowiedzialne za rynek kapitałowy, a więc prezes GPW i prezes KNF są wobec tego wszystkiego bierne. KNF i GPW dysponują narzędziami, żeby te ruchy zablokować, jednak oni nic nie robią”

A po co, a czemu mają coś robić. (Kernela powinni dojechać do spodu za to, no ale po co jak można pozwolić im zniechęcać do inwestowania