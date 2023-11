Ile razy trzeba powtarzać, że jak kogoś nie stać na in vitro, to nie stać tego kogoś na dziecko? Ktoś chcę się bawić w rodzinę i bąbelki? Proszę bardzo, ale za swoje, a nie ze wspólnej kasy. Tak jak teraz nie za każdym razem się udaje takie zapłodnienie, to jak wejdą dopłaty do tego, to za każdym razem będzie się "przypadkiem" udawało za dziesiątym razem, tak aby więcej wydoić z systemu.