Co tu sie dziwic jesli caly czas zarabiaja na transferze gazu a ich armia jest napedzana ruska ropa kupowana za posrednictwem Turcji/Wegier.

Pozostaje tylko pytanie ile z tego kradna? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



aha zanim jakis glupek (bo naprawde byli tacy) napisze'"ale przeciez Ukraina musi dotrzymywac zobowiazan i przepuszczac gaz" to niech odpowie sobie na proste pytanie: czy Polska w 1939 by dalej wspolpracowala z Niemcami bo mialaby Pokaż całość