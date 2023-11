Sam fakt nazywania testem albo recenzją materiału sponsorowanego, to absolutne chamstwo i naplucie na ryj swoim widzom.

"Kanał o technologii" pokazał jak bardzo w dupsku ma swoją widownie.

A sam SpidersWeb to jedna wielka ściana tekstów sponsorowanych i reklam (przynajmniej kilka lat temu tak było, bo od dawna tam nie zaglądam, bo reklamę to sobie mogę w telewizji obejrzeć, a ten portal to nic innego jak jedna wielka reklama)