Efekty specjalne istnieją, rekwizyty to wszystko co wpadło w ręce w sklepie z zabawkami, kicz wylewa się z ekranu ale to nie koniec jego zalet ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )

Serial był super dobry, poczucie humoru i chemia między postaciami strasznie go trzymały. Z tego co pamiętam film byl nieco bardziej ponury i trochę mi nie siadł pod tym względem.