Hymn Karelo-fińskiej SRR- części ZSRR powstałej z ziem Finlandii. W republice językiem urzędowym był fiński i rosyjski. Ciekawostką jest "radzieckie Sampo". Sampo to młynek z mitologii fińskiej "robiący" wszelkie dobra.



Ojczysty kraj naszego karelo-fińskiego ludu

Wolna Północna Republika Radziecka

Piękno naszych ojczystych lasów nocami odbija się

Na naszej zorzy polarnej, lśniącej na niebie

Związek Radziecki jest niezwyciężony,

To wielkiego przodka naszego ludu ziemia odwieczna

Jego droga - drogą honoru ludów,

