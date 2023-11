@El_Kamilos23: obie strony mają swoje za uszami, ale żydzi bardziej judzą na całym świecie

Pokaż całość

Hmmm raczej islamiści. Jest większa szansa, że gdzieś islamistam się wysadzi czy potnie kogoś nożem w imię Allaha niż żyd. Jeszcze machnolbym ręką jak by robili to tylko u siebie ale problem w tym, że robią to w europie i nawet atakują media (np . charlie hebdo). Dla Europy to islamiści są dużo większym zagrożeniem niż