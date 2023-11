USA nie daje, USA nie dostarcza, USA nic #!$%@? nie robi....

Może by tak Europa, której ta ruska zaraza najbardziej zagraża, by się wzięła do roboty ?

Standardowe myślenie... Niemcy zbudowali sobie cały przemysł podczas rządów akwarelisty, a potem nie musieli dużo wydawać na obronność, bo USA tam siedziało i do dzisiaj nie wydawali nawet wymaganych przez NATO 2%, bo po co ? Polska zatrzyma, a USA przyjedzie walczyć



I pokazuje w Pokaż całość