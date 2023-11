I bardzo dobrze. Sejm to jest normalne miejsce pracy politykow wybranych na poslow, a nie prywatny folwark posla Kaczynskiego. Nawet gdy Kaczynski byl wicepremierem, to rezygnacja z ochrony SOPu i poruszanie sie po Sejmie z prywatna ochrona odganiajaca od niego dziennikarzy i innych poslow, to byl standard ulepionego z gowna panstewka Afryki subsaharyjskiej, a nie normalnego demokratycznego kraju. Skonczyly sie te zwyczaje. Podobnie jak zwyczaj czekania przez ponad 400 osob z rozpoczeciem Pokaż całość