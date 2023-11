Decyzja Brukseli w tym temacie, to kolejny kamyczek do ogródka pod tytułem "niszczenie Polski za karę". Zachód za jednym zamachem załatwia kilka tematów. Niszczy polski transport, który jest europejską potęgą i jednoczesnie solą w oku wielu krajów, obciąża rząd kolejnym problemem pokazując jego nieudolność, czym gra na korzyść swojego pupila Donalda, wprowadza chaos na granicy, skłócając nas na kolejnej płaszczyźnie z naszymi sąsiadami. A to wszystko całkowicie bezkosztowo i bezproblemowo dla nich. Pokaż całość