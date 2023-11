tak jasne xd zabierzcie kasy jakiemuś szoferowi kaczyniaka to wtedy będziemy bogatym państwem ale socjal mi i innym zabierać? aj waj!

elektrowni też nie budujcie bo prund w gniazdku przeca jest, zakupy uzbrojenia też nie, bo co prawda zgrywaliśmy gieroja i dobrodzieja co swoje za free daje ukrainie i my już ubrani of kors, ale jednak nie chcę i wojen dzisiaj nie ma a sojusznicy nas obronią ( ͡ ° ͜ ʖ Pokaż całość