Teraz to dla większości "hejt", to wszystko co niewygodne dla drugiej strony. Mówisz coś niewygodnego dla przykładowego "twórcy" na youtube lub się z nim nie zgadzasz, to już jesteś hejterem.

Słowo stało się tak nadużywane, że dziś nie znaczy nic.

Żeby było śmieszniej... to taki ktoś nazywając w takiej sytuacji hejterem sam się nim staje i do dosłownie.