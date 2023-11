Niestety droga do nikąd... Ten samolot (nawet zgrabny i z dobrymi parametrami), był zaprojektowany do użytku cywilnego i ma juz na oko za duża sygnaturę radarową wiec pożyje tyle co Bayraktar - 20min. Ale nie dziwie się twórcy że próbuje gdzie się da bo kasy poszło mu w ch i projekt do szafy. Tak czy inaczej trzeba wspoerac takie biznesy bo nie możemy głównie robić palet i okien... A te urwy z Pokaż całość