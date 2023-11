Matecki i Mejza to jest ten sam sort wyjątkowo nikczemnych, perfidnych ludzi bez żadnego kręgosłupa, oportunistów gotowych na wszystko dla władzy - po trupach do celu. Tacy ludzie zawsze byli, ale ciężko zrozumieć ludzi, którzy ich chcą w życiu publicznym. Nawet gdybym był pisowcem, to bym gardził tym co robią i czuł do nich wstręt.