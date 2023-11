"Cały Zachód" brzmi trochę, jakby stać obok i zrzucać nań winę. Ale my od dawna jesteśmy częścią tego Zachodu. Powiedzmy więc to wprost: My ufundowaliśmy Chinom tę potęgę. My, chciwością na wygody, na wszelkiej maści niepotrzebne gadżety i brandzlomaty, na pseudowyższość cywilizacyjną.A Chiny, niczym dealer w bramie, zapewnili dobry stuff.