Nie będę dyskutować. Niech pan weźmie to na klatę i trochę pokory! Jakby pan nie gadał przez telefon, to by pan wiedział ile pan jedzie - policjant, który we Wrocławiu zatrzymał do kontroli młodego kierowcę busa z Ukrainy nie krył zdenerwowania jego zachowaniem. Rozklekotanym busem mężczyzna mknął