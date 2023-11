Wpier myślałem że posadzenie shomena na stołku marszałka to poj..any pomysł.

Ale okazuje się że posadzenie tam człowieka przyzwyczajonego do radzenia sobie w real time z nieprzewidzianymi sytuacjami w telewizji itp. to był strzał w dziesiątke. To zupełnie nowa jakość w porównaniu do Witek i jej chamskich zachowań. Gość radzi sobie bardzo dobrze. Typ gasi PISowców jak pety i robi to kulturalnie i z klasą.