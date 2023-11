Jeżeli ktoś uważa, że po odejściu Obsrajtka coś się zmieni to jest w dużym błędzie. Jak Polacy nie zrobią tego co Francuzi i nie wyjdą na ulice w żółtych kamizelkach protestując przed dużymi cenami paliwa to przyszła władza będzie też czerpała zyski z tego tytułu.

A jeszcze będą to tłumaczyli walką z klimatem, bo droższa benzyna to przecież mniejsze zanieczyszczenia powietrza xD

A zyski ze sprzedaży przeznaczą na walkę z samochodami i Pokaż całość