Przez 2 tygodnie wielka instytucja zatrudniająca parę tysięcy ludzi nie zajmowała się w ogóle tym tematem

Za to krwy pisowskie na TT darły się że nie ma rtęci, czy już rtęć znaleziona itd

To było koszmarne. Każdy pisior zachował się jak ostatnia szm*

Wody Polskie biorą hajs od zrzutów więc po co kontrolować?

A jak już sprawa wybuchła to jeszcze zarobili na niej bo znajomi dostali zlecenie utylizacji, za które wzięli kilka Pokaż całość