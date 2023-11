Nie da się zwiększyć wydobycia z "dnia na dzień". Planowanie i drążenie nowych korytarzy, to długi proces. To nie jest tak, że do kopalni wpuścimy 10 górników, to wykopią np. 10 ton, a jak wpuścimy za tydzień, miesiąc 100 górników to nagle wykopią nam 100 ton. To są długofalowe inwestycje. Badania, maszyny, załoga... Może jakiś górnik się wypowie ile czasu potrzeba, aby w jakiejś kopalni nagle zwiększyć wydobycie?