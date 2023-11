Jako, że w Polsce ZUS płacą nieliczni to czekam dalej na tych co wprowadzą możliwość odliczenia kwoty 8000 złotych w PIT ze składek ZUS. Po odliczeniu podatku i składki zdrowotnej mógłbym w ten sposób odzyskać 6320 złotych co roku. To byłby ukłon w stronę tych co do systemu dokładają najwięcej a nie tylko wspieranie tych co nie muszą płacić ZUS.