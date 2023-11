O tym nikt prawie nie wspomina, a przecież wojna to wszechobecny smród rozkładającego się ludzkiego mięsa, krwi, oraz rozerwanych jelit, z których wylewają się wymiociny i rzadki stolec. Nie ma tutaj żadnego bohaterstwa, przygody ani romantyzmu, jest tylko niewyobrażalny syf, odraza i urazy psychiczne, które pozwalają to wszystko znosić, a potem zostają z ludźmi do końca życia. Żołnierze wracający z frontu zawsze pomijają ten temat we wspomnieniach, mimo że ten bajzel otacza Pokaż całość