Żeby OZE miało większy wpływ na ograniczenie kopalin, to trzeba by wprowadzić dodatkowe taryfy energii elektrycznej, by nie marnować nadwyżek prądu. Np. latem, gdy jest słonecznie i w sieci jest nadwyżka prądu z fotowoltaiki, powinna działaś dodatkowa taryfa z tańszym prądem i licznik powinien mieć wyjście załączane tylko w momencie działania tej tańszej taryfy. Wtedy ludzie mogliby np. ogrzewać bojlery grzałkami, nastawić pranie, włączyć zmywarkę (tutaj potrzeba odpowiedniego systemu przełączania np. 2 Pokaż całość