Unijni dyplomaci zapewniają, że Unia Europejska wywiąże się ze swojego zobowiązania, żeby do wiosny dostarczyć na Ukrainę milion sztuk amunicji. Do tej pory UE dostarczyła tylko 300 tys. sztuk. Jutro w Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych, a we wtorek szefowie resorów obrony, by...