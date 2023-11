To ja prosty chłop ze wsi,

Na początku plandemi se wpisałem Pfizer scams, after, corruption w google i już wyskoczyły dziesiątki artykułów o karach na setki milionów dolarów które ta firma mafiozka musiała płacić.

Domyślam się że konkurencja wcale dużo lepsza nie jest.

Skoro ktoś z mafiozami współpracuje i bierze ich chłam to mi go nawet nie szkoda.



Nawet się z tym nie kryli wystarczy wpisać w google.