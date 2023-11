Zgorszenie to jest w tej kościelnej pedofilskiej sekcie. Rodzicom nieposyłającym dzieci na religię należy się medal, że potrafią powiedzieć "nie" tej odwiecznej ciemnocie. Dzieci powinny być chronione przed indoktrynacją religijną (każdej wiary). Bo to tylko i wyłącznie indoktrynacja od najmłodszych lat sprawia, że wiara istnieje. Bez tego wszystkie religie zdechną śmiercią naturalną. Nikt nagle w wieku dojrzałym nie zacznie wierzyć, bo słysząc w co ma wierzyć dostanie co najwyżej ataku śmiechu. Dlatego Pokaż całość