Psychol takiego trzeba szukać to nie pierwsza i nie ostatnia akcja takiego osobnika...



Dziennikarze często dopytywali sledczych dlaczego używają takich określeń "wampir", "bestia", "potwór" skądś tam... Śledcza wyjaśniła że stąd że chcą mu udebrać cechy ludzkie, że jest to dla nich forma terapii bo dużo tego widzą i chcą mieć podzieloną świadomość na ludzi i to coś..