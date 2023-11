najpierw wmówili kobietom że nie muszą rodzić dzieci, a potem im się miesza w łepetynach, miała by swoje dzieci to nie miałaby czasu na takie rzeczy, a perspektywa na świat była by inna, a że nie ma się kim zająć to ratuje biednych arabów, czy to nie wygląd jak dywersja, atakowanie Polski od środka przez ideologię, ostatnio słuchałem relacji Palestyńczyka ze strefy gazy, chłopak studiował w Polsce więc biegle mówił po Polsku, Pokaż całość