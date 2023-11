Wszyscy kojarzą pana Nielsena z ról w komediach, a czy wiecie, że zagrał on główną rolę w pierwszym wysokobudżetowym filmie sc-fi?To był rok 1956, a ten film to Zakazana planeta.Dla fana gatunku obowiązkowo do obejrzenia. Zestarzał się dość mocno, ale w tamtym czasie musiał robić ogromne wrażenie. Ówcześnie dobrą analogią do efektów i całej reszty (scenografia, reżyseria itd.) byłby Avatar z 2009 roku.