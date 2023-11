Podwójne standardy. Jak jakiś ukrainiec przywiezie 15 sztuk naboi i granat (w dodatku ćwiczebny), to wszystkie służby w gotowości. Jak pewien komendant przywiezie w taki sam sposób granatniki (którym można dokonać zamachu terrorystycznego względem tego co miał ukrainiec) i nawet doprowadza do zniszczeń i narażenia życia ludzi, to już nie ma problemu i dostaje status poszkodowanego ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) .