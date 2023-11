Te umówmy z Koreańczykami to porażka, albowiem nie uwzględniają wariantów PL o których w Polsce mówiło się najwięcej. Koreańczyki za to pokazali, że w biznesie nie ma honoru. Gdy umowa na zakup obecnie dostarczanych K2, K9, FA-50 została podpisana, to stracili zainteresowanie wariatami PL. Na zasasadzie musztarda po objedzie, jak chcecie to sobie róbcie. Gdy w Polsce nie ma pieniędzy na to, więc liczono na zaangażowanie z Korei w postaci inwestycji. Mamiono Pokaż całość