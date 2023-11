Ruscy widza co sie dzieje w Gazie i wyciagaja wnioski. A wnioski sa takie, ze moga robic co chca. Przed chwila wycofali sie z poroumienia o nie testowaniu broni jadrowej. I co? I nico. Caly swiat patrzy i macha palcem i tyle. Jeszcze tylko kredy brakuje do malowania hasel na chodnikach jak to maja w zwyczaju dzieci na demonstracjach - tak mniej wiecej wyglada tzw. spolecznosc miedzynarodowa obecnie.