Bardzo dobrze, że Mejza się dostał. On nawet dla pisowców jest odrażający i sporo partyjniaków ma ból dupy, że zajął miejsce. Do tego w przyszłym roku będzie można go ciągać po sądach i zrobić z niego twarz PiSu, już widzę te nagłówki w stylu "Poseł PiS zarabiał na śmiertelnie chorych dzieciach".