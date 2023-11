Wiarygodne że hej. Hamas dbał, karmił, chronił zakładników, a ten zły Izrael przyleciał i zrzucił bomby prosto na nich, zabijając wszystkich, no co poradzimy. Plotki, że sami ich zabiliśmy, to oczywiście kłamstwa. Taka sama prawda jak z tym szpitalem, gdzie zrzucono bombę na parking i zginęło 500 palestyńczyków.