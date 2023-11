Kurde ja ciągle nie mogę zaufać tym kościom na przechowywanie danych dłuższy czas, nawet dyskom ssd. Backupy tylko na talerzach. Jest tu ktoś mądry co mnie wyprowadzi z tego myślenia? Czy dobrze myślę? Jak w takim dysku talerzowym padnie elektronika to talerz można przełożyć do innego dysku. A w ssd co?