Skasować Kopernika!

Podobno był zwolennikiem czarnego pieczywa.

Do tego miał gosposię! Nie dość, że rasista to jeszcze seksista.

Warzył piwo? To i pijak. A jak pijak to złodziej, wiadomo.

I taki ktoś zatrzymał Słońce? Pozwolenie miał?