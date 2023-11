Prawidłowo, zero wad - zapewne szacunek fake newsów i nawoływania do nienawiści 100 do 1.



Konserwatyści to rak współczesnego społeczeństwa, do wycięcia, dość powiedzieć że gdyby to oni zarządzali światem to czegoś takiego jak Twitter nawet by nie było.



Jak wokół ciebie prawicowcy never relax.