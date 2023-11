Zdemoralizowani urzędnicy nieistniejącego i upadłej moralnie organizacji, do których to utrzymania zmuszono całe społeczeństwo przez podatki ściągnięte pod przymusem. Najwyższy czas to zmienić. Społeczeństwo w coraz większym stopniu do zmian dorosło. Oby tylko starczyło woli politycznej