No. W końcu Ukraina przegra, na co miało nadzieję wielu wykopowiczów. Tak jak chcieli - będziemy mieli ruskie wojska na wschodniej granicy chcące teraz nas zdenazyfikować. Tylko pytanie do was wykopowicze co tak jedziecie po Ukrainie i chcecie zaprzestania wspieraniajej - to teraz wy nas obronicie czy z transparentami przywitacie ruskich ?