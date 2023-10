Japońscy eksperci użyli AI i wykryli dwóch sobowtórów Putina



Prawdopodobnie jest ich więcej, kiedys bylo głośno o sobowtórach za to teraz jakoś dziwnie cicho o tym w MSM. Przy takim Bidenie nawet nie potrzebna jest AI zeby stwierdzić ze przemawia jakiś sobowtór. Do tego dochodzą deepfake które obecnie 'jeszcze' się rzucają w oczy, co ciekawe sama armia we własnej osobie publikuje opracowania o tym ze będą używać DF do wojny psychologicznej.



Nie Pokaż całość