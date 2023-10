wchodzę na fb, 1 na 20 postów to coś od znajomych, 1 na 5-10 to coś z grup gdzie poziom szybuje pionowo w dół reszta to:

1.reklamy

2.idiotyczne porady w stylu jak zaprawić żelbetowe nadproże jogurtem i miodem

3.kawałki filmów

4. jakieś gównorolki gdzie stoi średnia laska i ma 2mln wyświetleń, lub jakiś inny dziwoląg się poruszy i 3mln...



wartościowej treści prawie wcale, w sumie to czekam na te opłaty z utęskinieniem... Pokaż całość