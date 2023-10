Pokaż całość

Czy Ty właśnie porównałeś najwyższą niemiecką inflację (9%) do naszej, prawie 20% w szczycie? Czy Ty właśnie porównałeś w ten sam sposób inflację francuską ("Inflacja we Francji wzrosła w październiku o 6,2 proc. rdr z powodu rosnących cen energii, żywności i wyrobów przemysłowych – podał w piątek francuski Narodowy Instytut Statystyczny (Insee). To największy w tym kraju miesięczny wzrost inflacji od 37 lat."). Inflacja w regionie to inflacja tworzona przez