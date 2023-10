w Polsce w roku 2022/23 44 tysiace ludzi zaczelo studiowac informatyke (!)

przeciez to chore liczby

do tego jest masa, co po studiach sie przekwalifikowuje do IT

np. u mnie w korpo scrum masterka jest po filozofii (nie wiem, co robi caly dzien, ale kasy dostaje tyle co architekt)

a testerami manualnymi sa czesto jakies dziewczynki po polonistyce ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )