Kraj 3 świata to jest. Straszne po prostu. Tym co niszczą polskie lasy należy się najwyższa kara i pogarda. Władza, która niszczy lasy musi być obalona nawet siłą. Niszczenie polskich lasów to jedno z najbardziej antypolskich działań. Drewno to dobry i ekologiczny surowiec, ale tylko wtedy gdy polityka leśna jest rozsądna i nie prowadzi do niszczenia lasów. Polska ma dość niską lesistość, tylko 30% powierzchni stanowią lasy. To mniej niż średnia w Pokaż całość