Liczenie długu państwa bez długu emerytalnego, to jak liczenie samych odsetek jako długu. A ten wynosi kilka bilionów zł. Jeśli myślicie, że ZUS to piramida finansowa, która prędzej czy później zatopi "ten kraj" to dobrze myślicie. Inni mówią o tym karton, państwo sezonowe itd. Dzieci nie ma żeby to spłacić, a imigrantów nie chcecie. Oni zresztą też nie chcą. A ci co chcą, to co najwyżej przejechać do Niemiec, Francji i Beneluxu, Pokaż całość