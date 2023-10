To ze strony Millenium odnośnie dowodu:

Jeśli Twój dokument straci ważność, a Ty nadal nie zaktualizujesz danych, to po 90 dniach zablokujemy Ci możliwość wykonywania transakcji z konta.

Także takie jest prawo. Czy dobre czy złe to osobny temat, ale dotyczy wszystkich.

Poza tym ona uparcie nie zaktualizowała dowodu bo ma paszport i liczyła, że to wystarczy. Wystarczy na głośny materiał.